Isola dei Famosi, Soleil Sorge twerka e mostra il lato B. VIDEO

Soleil Sorge, twerk e lato b da urlo all'Isola dei Famosi. FOTO e VIDEO

Soleil Sorge ruba la scena all’Isola dei Famosi. La nota influencer, arrivata sull’isola non come concorrente ma come ospite per qualche giorno, ha fatto impazzire tutti, soprattutto i fan da casa, con una prova in particolare.

Dopo il tradizionale salto dall'elicottero e l'arrivo tra i naufraghi, Soleil ha dovuto affrontare la prova “dell’uomo vitruviano”, gara tipica del reality show di Canale 5, sfidando Luca Daffrè. Ma tutti gli occhi erano puntati sulla Sorge, già nota per l'imbattibilità nelle sfide più difficili.

Per assicurarsi la vittoria, l’influencer ha però assunto non la classica posizione in avanti ma ha dato le spalle alla telecamera, mostrando il lato B e improvvisando un breve twerking.

Leggi anche: