Compleanni oggi: i compleanni VIP del 5 novembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 5 novembre 2022

Oggi 5 novembre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Bryan Adams

Nato a Kingston il 5 novembre 1959, oggi compie 63 anni

Bryan Guy Adams è un cantautore, musicista, fotografo e attivista canadese. Ottiene la fama internazionale nel 1984 con l'album Reckless grazie a brani come i Run to You, Summer of '69, It's Only Love ed Heaven. Ha vinto un Grammy e un MTV Video Awards. Nel 2011 ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Marco Verratti

Nato a Pescara il 5 novembre 1992, oggi compie 30 anni

Marco Verratti è un calciatore, di ruolo centrocampista, che ha iniziato la carriera a Pescara per passare poi al Paris Saint Germain. Con i parigini vince 8 Ligue 1, 6 Coppe di France, 6 Coppe di Lega e 9 Supercoppe francesi. E' il giocatore più titolato della squadra con 29 trofei. E' stato campione d'Europa con l'Italia nel 2021 e il terzo giocatore nella storia della Nazionale ad essere convocato senza aver esordito in Serie A.

Art Garfunkel

Nato a New York il 5 novembre 1941, oggi compie 81 anni

Art Garfunkel, all'anagrafe Arthur Ira Garfunkel, è un cantautore e attore statunitense. E' famoso per aver fatto parte del duo Simon & Garfunkel in coppia con Paul Simon, che si è sciolto negli Anni 70. Ha anche recitato in alcuni film come Comma 22 e Conoscenza carnale.