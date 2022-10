Compleanni oggi: i compleanni VIP del 6 ottobre 2022

Tutti i compleanni di oggi 6 ottobre 2022

Oggi 6 ottobre sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Paola Ferrari

Nata a Milano il 6 ottobre 1960, oggi compie 62 anni

Paola Francesca Ferrari è una giornalista e conduttrice televisiva. Inizia come attrice di fotoromanzi per debuttare poi in TV nel 1977 con Grand Hotel. Nel 1992 entra in RAI per cui condurrà tutti i principali programmi sportivi come al Domenica Sportiva, 90esimo minuto e Domenica Dribbling. Nel 2005 partecipa a Ballando con le stelle. E' sposata con l'impreditore Marco De Benedetti.

Paolo Savona

Nato a Cagliari il 6 ottobre 1936, oggi compie 86 anni

Paolo Savona è un economista, accademico e politico. E' stato ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dal 1993 al 1994, ministro per gli affari europei dal 2018 al 2019 e dal 20 marzo 2019 è presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).

Ottavio Bianchi

Nato a Brescia il 6 ottobre 1943, oggi compie 79 anni

Ottavio Bianchi è un ex allenatore e calciatore di ruolo centrocampista. Viene ricordato soprattutto per lo scudetto, Coppa Uefa e la Coppa Italia vinti con il Napoli ma si è seduto sulla panchina anche di Avellino, Inter e Roma, con cui ha vinto la Coppa Italia.