Paola Ferrari, bikini rosso fuego: che spettacolo la giornalista Rai. LA FOTO

Paola Ferrari, la foto da sogno in bikini

Paola Ferrari pubblica una fotografia in fiammante bikini. "Finalmente mare. Con solo il filtro dell’acqua e del sale”, scrive su Instagram. Il regalo della giornalista ai suoi follower scalda l'estate social 2022.

Paola Ferrari, relax prima di Domenica Dribbling su Rai2

La giornalista sportiva di RaiSport e volto amatissimo della TV, è in vacanza prima del ritorno sul piccolo schermo. Paola Ferrari è pronta per una nuova grande stagione che la vedrà protagonista con Domenica Dribbling, l'annunciato nuovo programma domenicale dell'emittente nazionale, in palinsesto per la prossima stagione (in onda la domenica alle 16 su Rai2) e sarà condotto dalla giornalista milanese, affiancata in studio da Simona Rolandi e Tommaso Mecarozzi.