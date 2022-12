Compleanni oggi: i compleanni VIP del 7 dicembre 2022

Tutti i compleanni di oggi 7 dicembre 2022

Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Sfera Ebbasta

Nato a Sesto San Giovanni il 7 dicembre 1992, oggi compie 30 anni

Sfera Ebbasta, pseudonimo di Gionata Boschetti, è un rapper salito alla ribalta con l'album XDVR ma la vera popolarità arriva con i dischi Sfera Ebbasta (2016), Rockstar (2018) e Famoso (2020), il secondo dei quali gli ha permesso di diventare il primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale di Spotify. Al 2022 detiene inoltre il record del maggior numero di brani piazzati al primo posto della Top Singoli.

Gad Lerner

Nato a Beirut il 7 dicembre 1954, oggi compie 68 anni

Gad Eitan Lerner è un giornalista, conduttore televisivo e saggista libanese naturalizzato italiano. Comincia l'attività di giornalista nel 1967 con Lotta Continua e in seguito lavora per l'Espresso e Il Manifesto. Dal 1993 al 1996 è viceditorre a La Stampa, poi nel 2000 è direttore del TG1. L'anno successivo passa a dirigere il TG LA7 e dal 2005 al 2015 collabora con La Repubblica. Dopo una breve parentesi nuovamente in Rai nel 2020 lavora per Il Fatto Quotidiano.

Ilda Boccassini

Nata a Napoli il 7 dicembre 1949, oggi compi 73 anni

Ilda Boccassin è un'ex magistrata. E' stata procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Milano. E' famosa per il suo lavoro nel pool antimafia negli Anni 90 con l'inchiesta Duomo Collection e per il caso Ruby. Dal 2019 è in pensione.

Dan Bilzerian

Nato a Tampa il 7 dicembre 1980, oggi compie 42 anni

Dan Bilzerian è un giocatore di poker professionista famoso per il suo profilo Instagram da milioni di follower in cui mostra la sua vita lussuosa. Ha intepretato piccole parti in alcuni film.