Compleanni oggi: i compleanni VIP del 15 marzo 2023

Tutti i compleanni di oggi 15 marzo 2023

Oggi 15 marzo sono nati molti personaggi celebri del mondo dello sport, politica, informazione e spettacolo. Ecco maggiori dettagli su vita privata e carriera dei più noti:

Sabrina Salerno

Nata a Genova il 15 marzo 1968, oggi compie 55 anni

Sabrina Debora Salerno è una cantante, showgirl e attrice. Viene scoperta da Claudio Cecchetto negli Anni 80 grazie a brani come Sexy Girl, Siamo donne e Boys (Summertime Love). Nel 2020 ha co-condotto il Festival di Sanremo e l'anno successivo partecipa a Ballando con le stelle. Ha partecipato poi a diversi film e progammi TV di successo come Grandi magazzini e Premiatissima.

Paul Pogba

Nato a Lagny-sur-Marne il 15 marzo 1993, oggi compie 30 anni

Paul Labile Pogba è un calciatore francese, di ruolo centrocampist, oggi alla Juventus. Nel primo ciclo con i bianconeri vince 4 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe italiane. Nel 2016 torna al Manchester United, club in cui è cresciuto, vincendo 1 Europa League e 1 Coppa di Lega. Nel 2022 torna in bianconero. Con la Francia è stato Campione del mondo nel 2018.

Eva Longoria

Nata a Corpus Christi il 15 marzo 1975, oggi compie 48 anni

Eva Jacqueline Longoria è un'attrice, modella, produttrice televisiva, regista e produttrice cinematografica statunitense. E' diventata celebre per il ruolo di Gabrielle Solis in Desperate Housewives. Dal 2006 è ambasciatrice per L'Oreal e nel 2016 disegna una linea di abbigliamento per il marchio The Limited. E' stata sposata con il cestista Tony Parker.