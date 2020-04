Coronavirus: il fumo favorisce il contagio, anche Elettra Lamborghini smette

Coronavirus e fumatori

Il fumo è ormai ufficialmente legato a forme più gravi di coronavirus, come ha stabilito uno studio della British Columbia University. L’Oms invita i fumatori a smettere, e un esempio positivo arriva da Elettra Lamborghini, che con la quarantena ha detto addio alle sigarette e vuole dare il buon esempio ai propri fan.

La ricerca

In questi giorni di riflessione, oltre che di apprensione e paura, ci si chiede come migliorare il nostro rapporto con la salute capendo quanto questa sia fondamentale solo nel momento in cui temiamo sia in pericolo.

Uno studio condotto alla British Columbia University e al St. Paul’s Hospital di Vancouver, in Canada, mostra che i fumatori e coloro che soffrono di broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) hanno generalmente livelli elevati di una molecola riconosciuta in precedenti studi come un punto d’accesso che consente a SARS-CoV-2 di entrare nelle cellule polmonari e causare l’infezione.

La maggiore vulnerabilità dei fumatori nei confronti del Coronavirus, rilevata da uno studio canadese e già indicata dall’OMS agli inizi di marzo, è passata sorprendentemente sotto silenzio, ma quanto emerge da questo ed altri studi e dall’Oms dovrebbe spingere, in primis le istituzioni, a riportare l’attenzione degli 11.500.000 di fumatori in Italia sull’argomento e proporre loro sostegni reali e metodi validi per liberarsi dal tabagismo, dalle sigarette elettroniche e dagli altri dispositivi che hanno inondato il mercato negli ultimi tempi.

Questo tipo di azione avrebbe enormi positive ripercussioni a vari livelli, tra cui quello sanitario, finanziario ed ecologico, non solo per l’individuo, che può tornare a respirare, nonostante la mascherina, con minori rischi nei confronti del Covid19, ma anche per la società in generale.

Elettra Lamborghini: un esempio positivo

La testimonianza più recente arriva da Elettra Lamborghini che, a più riprese, attraverso i suoi canali social ha dichiarato di avere smesso di fumare felicemente e senza rimpianti grazie a un libro, dal titolo evocativo: è facile smettere di fumare se sai come farlo.

E noi ora sappiamo bene anche quanto ciò sia necessario!