Coronavirus, le mascherine antivirus fashion ad alto valore sociale

A volte le criticità aguzzano l'ingegno, la creatività e l'iniziativa. E' il caso di due giovani e brillanti designers che nei due mesi del lockdown dovuto alla pandemia che ha bloccato l'Italia chiusi nelle rispettive case con il loro strumento di lavoro, il PC, hanno pensato di fare qualcosa di utile e che desse anche un contributo fattivo a chi da questa tragedia ne soffriva le conseguenze. Ecco quindi l'idea:realizzare una mascherina che dopo essere stata considerata inutile dagli esperti virologi è invece diventata successivamente indispensabile e obbligatoria e ci farà compagnia ancora per tanto tempo. Una mascherina comoda, lavabile e riutilizzabile realizzata con materiale certificato sanitario anallergico, idrorepellente e traspirante e filtrante. Un dispositivo per la prevenzione e la tutela della collettività utilizzabile nelle normali attività giornaliere. Il tutto in conformità del decreto "Cura Italia".

Ma i due giovani designers non si sono accontentati di fare una mascherina normale hanno dato il valore aggiunto della loro professionalità con un design ergonomico facciale ed una grafica geometrica, lineare e pulita che deriva da un concetto olistico ed un colore il nero che la rende elegante. Dicono Luca Ravezzani e Matteo Maria Canciani, i due designer: "Per la prima volta abbiamo cercato di associare la parola mascherina ad un prodotto di stile mantenendone la classica funzionalità protettiva. La Y-flou rappresenta chi la indossa, mentre le Y-grigie raffigurano tutti i partecipanti del progetto. "Ma il loro progetto non finisce qui, ecco il valore aggiunto solidale. Infatti, per ogni mascherina NOISYSTYLE, questo il marchio registrato, acquistata ne verrà donata una ad associazioni caritatevoli di Milano,specificatamente all'Opera di S.Francesco per i Poveri. Ma chi sono questi due giovani intraprendenti "imprenditori". Luca e Matteo sono coetanei e sono attratti dalle stesse passioni, si sono incontrati qualche anno fa a Milano nel percorso di studi universitari. Laureati in Product Design nel 2019 hanno deciso di unire i loro interessi e dall'intreccio di due mentalità distinte ma convergenti hanno dato vita a NoisyStyle. Attualmente prestano la loro opera al IDLab/Garage27.

Luca Ravezzani è un "Youtuber" e content creator già affermato (NoisyBoy) con un seguito di oltre 180 mila iscritti, Matteo Maria Canciani, appassionato come il suo "socio" di moto e tecnologia nonostante la giovane età si è già fatto conoscere con alcuni progetti,uno dei quali gli ha fatto conquistare il primo premio nel 2018 della VareseDesignWeek. Il successo dell'iniziativa sembra assicurato viste le numerose prenotazioni ricevute al sito www.nisystyle.it e i due giovani dicono: "Chi acquista la nostra mascherina inconsciamente 'indossa una community', di cui lui stesso è protagonista".