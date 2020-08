Miguel Bosé contro la mascherina

È polemica dopo le dichiarazioni di Miguel Bosé che ha invitato i fan alla "resistenza" contro le misure adottate dal governo spagnolo per combattere la diffusione dei contagi da coronavirus. Domenica scorsa a Madrid migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro le restrizioni, un movimento di massa negazionista che si è infoltito anche grazie agli appelli del cantante.

Qui il video dell’agenzia Vista: