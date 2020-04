Coronavirus, restare a casa viaggiando con le "fughe virtuali"

Coronavirus, restare a casa viaggiando ? E' possibile, arrivano le fughe virtuali di Momondo

La nuova iniziativa di momondo consente a coloro che vorrebbero viaggiare, di imparare la lingua, le ricette e le curiosità della destinazione prescelta, insieme alle playlist per ogni attrazione, per un'esperienza virtuale di viaggio.





Con i piani di viaggio in sospeso e il distanziamento sociale a pieno regime, gli aspiranti avventurieri e viaggiatori di tutto il mondo possono solo sognare la loro prossima vacanza. Per aiutare a mantenere vivo il sogno, momondo , sta lanciando la sua piattaforma di viaggi virtuale con una selezione di guide urbane curate in modo che i globetrotter possano #TravelFromHome.

Per coloro che hanno bisogno di una breve fuga dallo smart working o di vedere una schermata diversa dall'ennesima videoconferenza, la serie di guide virtuali curate da momondo sarà una leggera fonte di sollievo. I travel-addicted avranno la possibilità di esplorare nuove dimensioni.





Una pausa dalle quattro mura, un'opportunità per pianificare il prossimo viaggio o per imparare qualcosa di nuovo, le guide virtuali a cura di momondo non solo ti permetteranno di viaggiare comodamente da casa, ma ti diranno tutto ciò che c'è da sapere sulla destinazione.

Oltre all'accesso a un tour virtuale delle destinazioni, gli utenti potranno anche divertirsi con una selezione di:

Ricette per pranzo, cena e cocktail

Playlist per entrare nell'atmosfera delle città

Lezioni di lingua con frasi di uso comune

Tour virtuali di musei e gallerie d'arte

Un elenco di libri, serie TV e film sulla città

Ad esempio, i visitatori virtuali di Amsterdam avranno un'anteprima del Rijksmuseum, una suggestiva panoramica sulla città in elicottero e una ricetta dettagliata per preparare gli Stroopwafels olandesi. I visitatori virtuali potranno anche imparare a ordinare una birra, chiedere indicazioni e presentarsi in lingua olandese, nonché scoprire di più sulla cultura locale, libri e film.

Fornendo agli utenti tutti gli strumenti e le informazioni di cui hanno bisogno per pianificare il loro prossimo viaggio, dagli itinerari giornalieri, ai must-see della destinazione, passando per le curiosità, fino ad arrivare ai libri da colorare scaricabili, momondo mira a stimolare l'immaginazione dei viaggiatori e ad aiutare i viaggiatori a trasformare i loro sogni in realtà (quando sarà possibile).





“Comprendiamo che si tratta di un periodo senza precedenti, che può portare a galla sensazioni di incertezza, ansia, noia e stanchezza. Ora più che mai è importante avere delle distrazioni e aspettare qualcosa con gioia. La piattaforma virtuale è pensata proprio per questo: essere una fonte di divertimento e di novità per gli utenti.

Che si tratti di imparare qualcosa di nuovo, di “visitare” la propria destinazione preferita, oppure ancora di avere un’anteprima su quella destinazione da tempo nella wishlist” commenta Cristina Oliosi, spokesperson per momondo.it.

#TravelFromHome: esplora il mondo virtualmente, visita la piattaforma di viaggio virtuale https://www.momondo.it/c/viaggio-virtuale/

-