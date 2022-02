Moda, Cosmo Spa si veste con Conte of Florence

Cosmo Spa si compra Conte of Florence, lo storico marchio degli anni Sessanta nato dall'intuizione di Romano Borletti

Cosmo Spa ha comprato Conte of Florence, lo storico marchio nato negli anni Sessanta dall’intuizione di Romano Borletti. Lo storico marchio di sportswear era in una situazione di stallo dopo il fallimento del 2018. Come si legge su Pambianconews Cosmo Spa si è aggiudicato il marchio a seguito della vendita pubblica tenutasi a Lucca lo scorso 28 gennaio. Cosmo Spa opera da più di quarant’anni opera nel settore della vendita di abbigliamento, calzature e accessori con oltre cento negozi in Italia ed in Spagna.

L’azienda, a cui fa capo il marchio di punti vendita Globo, ha acquisito “il marchio Conte of Florence, il dominio del sito internet ed alcune consistenze di magazzino costituite da prodotti finiti”, riporta Pambianconews, per una somma totale di 3,1 milioni di euro.

Lo scorso mese di settembre la Cosmo Spa, realtà da 528 milioni di euro nel 2019, aveva già acquisito altri due brand nel settore calzature ed abbigliamento kids, vale a dire i marchi Canguro e Cangurino. Ora al portafoglio si aggiunge anche lo storico brand Conte of Florence che sarà rilanciato.