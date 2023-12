Cristina Chiabotto in bikini, foto da urlo al caldo di Cuba

Cristina Chiabotto in bikini a Cuba



Cristina Chiabotto di fronte all’arrivo del primo freddo ha deciso di rispolverare il costume da bagno.

La conduttrice ed ex Miss Italia (fu eletta reginetta di bellezza nel 2004) si sta godendo il mare e il sole, ovviamente, vista la stagione, non in Italia.

Cristina Chiabotto, 37 anni, pronta per andare al mare a Cuba

Dove è volata e con chi? La 37enne torinese ha attraversato l’Atlantico e si trova ora a Cuba con la sorella Serena (come scrive il sito internet www.gossip.it).