Cristina Scuccia sbarca sll'Isola senza velo (e bikini): ecco perché

Cristina Scuccia è pronta a sbarcare all'Isola senza velo (e bikini): ecco perché

Al debutto della nuova edizione dell'"Isola dei Famosi 2023" mancano poche ore. Nel cast c'è anche Cristina Scuccia, in passato nota come Suor Cristina, diventata famosa a "The voice of Italy", dopo aver abbandonato il velo ha avviato una brillante carriera da cantante all'estero.

Cristina Scuccia, alcune curiosità dell'ex suora

Prima di diventare suora, Cristina si era innamorata di un ragazzo di nome Lucio. Al momento però Cristina Scuccia ha detto di essere single e in futuro le piacerebbe diventare mamma. Ha anche ammesso che, anche se ha rinunciato ai voti, il suo amore per la fede non svanirà mai. Si dice aperta all’amore anche se per il momento si vuole concentrare sulla musica.

Sulla partecipazione all'"Isola dei Famosi 2023" Cristina Scuccia ha detto: "Ma quando mi è successo di fermarmi alla paura, mentre attraversavo il mio momento di buio, ho capito che non mi portava da nessuna parte. Se ti metti in gioco, invece, scopri cose nuove, di cui non ti credevi capace".

Cristina Scuccia, ecco perché non indoserà il bikini

Cristina Scuccia non indosserà il bikini: "Avrò una versione del costume rivisitata. Il bikini non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento. Arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità". Quindi Cristina Scuccia ha deciso di indossare dei pantaloncini: "Non mi sentivo pronta io".