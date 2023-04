"Troppo osè", haters contro suor Cristina. "L'unico giudizio spetta a Dio"

Gli haters si scatenano contro il primo video musicale pubblicato da Cristina Scuccia: "Sexy per essere un'ex suora"

Cristina Scuccia conosciuta dal grande pubblico come l'ex "Suor Cristina" ha pubblicato il suo primo videoclip musicale e subito gli haters si sono scatenati: "Sexy per essere un'ex suora". Chiara Jommi Selleri a la "Vita in diretta" ha raccontato il cambiamento di vita della 33enne. Soprattutto nei confronti della ragazza ora in rete c'è chi la ama o la odia.

Della nuova vita di Cristina Scuccia viene tutto attentamente analizzato, lei stessa racconta: "Qualcuno mi incontra e mi dice ‘hai il piercing al naso’, un cambiamento netto". Qualche settimana fa in Rai ha invece ammesso quanto è stato difficile abbandonare, dopo 15 anni, la sua congregazione. "Lasciare l'abito è come divorziare", spiega l'ex religiosa. "Mi criticavano prima e lo fanno adesso, a una donna non si perdona nulla figuriamo a una ex suora".

Chi è Cristina Scuccia

È il 2014 quando Suor Cristina vince “The Voice”, è una ragazza timida che ha accettato di partecipare al talent show sotto la spinta dei suoi superiori. La sua voce conquista platee e dalla televisione le organizzano concerti. Nel 2019 è tra i concorrenti di “Ballando con le stelle”. Poi qualcosa è cambiato, il lockdown, a causa della pandemia di Covid, e la morte del padre contribuiscono a maturare l'importante scelta. Suor Cristina diventa semplicemente Cristina e inizia la sua carriera musicale. Con la pubblicazione del suo primo video musicale Cristina Scuccia sorprende ancora, tutti.