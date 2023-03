Suor Cristina all'Isola dei Famosi. Dalla vita dedicata a Dio al bikini in spiaggia su Canale 5. La nuova vita fuori dal convento

Cristina Scuccia (Suor Cristina) concorrente dell'Isola dei Famosi 2023. Ecco la sua nuova vita fuori dal Convento

Manca poco più di un mese all’inizio dell’Isola dei Famosi 2023. E l’ospite più atteso dai fan si chiama Cristina Scuccia, conosciuta da molti con il nome di “Suor Cristina”. Siciliana, classe 1988, Scuccia passerà dalla toga al bikini.

A dare la conferma è stato “Di più magazine”. Secondo le voci di corridoio, Cristina si sta già preparando per questa sfida, è carica e non teme nulla. La fame non la spaventa perché per anni, proprio quando era suora, ha vestito i panni della missionaria”.

Ma ormai, Cristina ha lasciato alle spalle i voti della vita dedicata a Dio. Infatti, si è recentemente trasferita in Spagna dove ha lavorato come cameriera. “Con questa scelta ho seguito il mio cuore. Ho fatto un salto nel vuoto. Avevo paura e ne ho parlato con la mia psicologa. Mi dicevo ‘oddio cosa farò adesso? Finirò sotto un ponte dopo il convento. Adesso vivo in Spagna e faccio la cameriera”.