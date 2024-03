Da Praia da Falesia a Spiaggia dei Conigli, le migliori mete d'Europa 2024

Sabbia dorata, costiere frastagliate, limpide acque blu: quest'anno le spiagge vincitrici sono apprezzate dai viaggiatori da molti punti di vista, sia per le giornate di relax sulla spiaggia che per le avventure subacquee.

Il titolo Travellers' Choice Best of the Best riconosce il più alto livello di eccellenza nel settore dei viaggi. Il premio viene conferito a chi riceve un elevato numero di recensioni e opinioni eccellenti dalla community di Tripadvisor in un periodo di 12 mesi. Degli 8 milioni di profili, meno dell'1% raggiunge questo traguardo.

1 - Praia da Falesia

Praia da Falésia è nota per le sue scogliere spettacolari, la sabbia dorata e le scintillanti acque blu. Prendi il sole sull'ampia spiaggia, dedicati al nuoto o cavalca le onde con il surf senza tavola, altrimenti passeggia lungo il sentiero panoramico in cima alle scogliere e ammira la vista mozzafiato. La spiaggia ha ricevuto il riconoscimento Bandiera Blu per la pulizia e offre anche servizi igienici e uno snack bar, oltre a essere facile da raggiungere con i mezzi pubblici.





2 - Spiaggia dei Conigli

Incredibili acque blu e sabbia bianca fanno da sfondo alla Spiaggia dei Conigli. È una spiaggia tranquilla, perfetta per rilassarsi, prendere il sole e nuotare. C'è molta fauna marina da scoprire e sulla riva potresti persino avvistare la fauna selvatica. Il parcheggio è gratuito ed è facile raggiungerlo con i mezzi pubblici.





3 - La Concha Beach

La spiaggia di La Concha è un luogo iconico proprio in città, con un'enorme riva sabbiosa e limpide acque blu. L'atmosfera è vivace ed è ideale per le famiglie. Ci sono tante cose da fare, dal surf al nuoto e non solo. Assicurati di portare la fotocamera: le viste panoramiche sono di massimo livello.





4 - Reynisfjara Beach

La spiaggia di Reynisfjara è un vero dramma: Onde potenti si infrangono contro l'incantevole sabbia nera e le grotte di dolomite aspettano di essere esplorate. Porta il drone (è permesso raggiungerlo) e ammira viste mozzafiato di formazioni laviche e colonne di basalto oppure fai una passeggiata e dai un'occhiata alle pulcinelle di mare che la chiamano casa.





5 - Playa de Las Canteras

Con un'estensione di 3 chilometri, Playa de Las Canteras è una spiaggia accessibile e adatta alle famiglie con aree dedicate al surf e al bodyboarding e tanta fauna marina, perfetta per lo snorkeling. Ammira le gigantesche sculture di sabbia sulla riva oppure passeggia lungo il vivace lungomare fiancheggiato da negozi, bar e ristoranti. Non perderti il tramonto: Le viste sono di altissimo livello.





6 - Falassarna Beach

Sabbia rosa, acque blu, montagne mozzafiato, tramonti incredibili: la spiaggia di Falassarna regala una vista mozzafiato. Dopo aver fatto il pieno di vita, fai nuoto, snorkeling o rilassati nella sabbia morbida, poi concediti un boccone in un bar o in una caffetteria nei dintorni. La spiaggia è ottima per le famiglie e offre servizi gratuiti come servizi igienici e parcheggio.





7 - Nissi Beach

La spiaggia di Nissi è una splendida insenatura sabbiosa con sabbia bianca finissima, acque blu brillanti e un'atmosfera festaiola vivace. Ci sono tantissimi servizi, come lettini, bagni e parcheggio gratuito. I bambini possono fare un tuffo nelle acque poco profonde, mentre gli adulti possono dedicarsi allo sci d'acqua o alle remate. A fine giornata, prendi qualcosa da mangiare in un ristorante vicino e ammira la splendida vista del tramonto.