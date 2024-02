Da Saturnia allo Specchio di Venere, ecco le migliori terme in Italia

Migliori terme in Italia: da Saturnia allo Specchio di Venere. ecco le mete per il relax in primavera

Manca ancora un po' di tempo alla primavera ma si sa che muoversi per tempo permette di evitare lo stress di fare le cose all'ultimo, soprattutto quando si tratta di organizzare un weekend all'insegna del relax. Non appena arrivano i primi caldi in molti sono ben lieti di trascorrere qualche ora alle terme e per fortuna in tutta Italia ci sono luoghi meravigliosi tra cui scegliere. Si parla sia di stabilimenti veri e proprie sia di piscine naturale. Travel.thewhom.it ha stilato una lista delle migliori terme in Italia.

La vasca di Leonardo a Bormio





Nella parte gratuita dell'impianto in provincia di Sondrio viene raccolta l'acqua in eccesso di Bagni Vecchi e Bagni Nuovi nella Vasca di Leonardo, che prende il nome dal celebre Leonardo Da Vinci. Un'occasione per godere del tempore dell'acqua calda in uno scenario alpino meraviglioso a due passi dallo Stelvio.

L'area termale tra Saturnia e Viterbo





Le Cascate del Mulino sono la parte gratuita delle terme di Saturnia e si caratterizza per una discesa d'acqua a circa 37 gradi da un terrazzamento naturale. A Viterbo invece troviamo le Piscine Carletti, con vasche anche fino a 58 gradi. Le terme chiudono alle 17 in inverno e alle 18 in estate. Alle Terme del Bullicame, invece, si può sperimentare gratis l'esperienza del frigidarium-calidarium degli antichi Romani, passando dalla vasca tonda a quella rettangolare poco più calda.

Le terme in Toscana





I Bagni San Filippo si trovano in Val D'orcia, in provincia di Siena, e si raggiungono facilmente con una passeggiata seguendo il corso del fiume Fosso Bianco. Le piscine naturali sono sormontate da un blocco di calcare da cui sgorga l'acqua a 48 gradi chiamato "Balena Bianca". In zona troviamo anche le Terme di Petriolo.

Le terme nel Sud Italia





Anche il Sud Italia è ricco di terme di grande bellezza come la Baia di Sorgeto a Ischia direttamente sul mare, la Grotta delle Ninfe di Cerchiara, in provincia di Cosenza, le Polle del Crimiso a Segesta, in provincia di Trapani, le terme di Pantelleria e lo Specchio di venere, un cratere spento di un vulcano in cui è presente un lago di acque calde di zolfo.