Daniela Santanchè, photoshop colpisce ancora: stavolta anche Draghi? LA VERITÀ

Daniela Santanchè, Mario Draghi, Andrea Scanzi e photoshop: cos'è successo

Gira da un paio di giorni sui social un selfie di Daniela Santanché scattato durante la conferenza stampa di Draghi. Nella foto si vede la deputata FdI molto ringiovanita: i filtri usati per ottenere questo effetto sarebbero talmente tanti da aver trasformato anche la faccia di Draghi che spunta in secondo piano dalla tv.

Il popolo social ironizza su tutto, ormai si sa, e così lo scatto in questione ha fatto subito il giro del web: a un certo punto è comparso anche un presunto post di Andrea Scanzi con questa didascalia: "Guardate questa foto. È meravigliosa e non un fake: Daniela Santanchè ha usato così tanti filtri che Draghi si è trasformato in un mix tra Gabriel Garco e l'avatar di Luca Morisi".

Lo screenshot di questo post è stato ricondiviso migliaia di volte, facendo perdere così le tracce di quello originale, ma è poi ricomparso proprio sulla bacheca di Daniela Santanché, che ha così commentato: "Con tutti i problemi che ha l’Italia, certo giornalismo non ha altro da fare che ritoccare le mie foto per la solita pietosa propaganda. Che tristezza...".

La parola fine l'ha messa oggi 12 gennaio il sito di debunking Bufale.net, che chiaramente bollato la questione come fake news: basta infatti andare a vedere i profili Facebook dei diretti interessati per capire come stanno le cose.

Il selfie originale di Daniela Santanché non mostra Draghi "ringiovanito". Sulla pagina Facebook di Andrea Scanzi, invece, nessun riferimento a tale post. Insomma, tutta la questione dev'essere solo frutto della fantasia di un burlone che ha voluto giocare con due personaggi famosi. Ma allora perché così tanti utenti sono cascati in questa bufala? Forse perché ogni occasione è buona per divertirsi e ridere, o forse perché l'ex berlusconiana non è nuova al "photoshop selvaggio", come avevamo già raccontato di recente (leggi qui).