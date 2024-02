Desenzano, capitale delle escort anche in bassa stagione: 1 ogni 300 residenti

Il turismo vive una fase di calma essendo 'bassa stagione' ma Desenzano è capitale escort anche a febbraio, malgrado tanti alberghi e ristoranti siano ancora chiusi per ferie. Oltre un centinaio le accompagnatrici a pagamento attive sul territorio desenzanese - secondo Brescia Oggi - che ricevono in casa (ma con la bella stagione sono più del doppio): circa una ogni 300 residenti".

"Una disponibilità ben più alta della media provinciale: ad oggi sono 1.093 le escort attive nel Bresciano, una ogni 1.100 abitanti. Ma in linea con la disponibilità del capoluogo, che però non ha un mercato stagionale come Desenzano e dunque numeri più stabili: 700 quelle attive in città, una ogni 285 residenti", spiega Brescia Oggi citando l'ultimo report reso noto da Escort Advisor, il primo portale di recensioni di escort in Europa.