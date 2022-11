Diletta Leotta e Loris Karius la loro prima vacanza d'amore è a Miami - FOTO

Diletta Leotta e Loris Karius la loro prima vacanza d'amore è sotto il sole di Miami

I follower sognano e loro prendono un volo con destinazione Miami: Diletta Leotta e Loris Karius si concedono la loro prima vacanza al sole, in compagnia di alcuni amici. Complice la pausa calcistica per i Mondiali del Qatar, la neocoppia si rilassa in riva all'oceano e i paparazzi sono attenti a immortalare ogni singolo particolare.

La vacanza oltreoceano di Diletta Leotta e Loris Karius

La conduttrice di DAZN sa come mandare in estasi i fan e i follower postando scorci mozzafiato dalla spiaggia di Miami e divetentosi a scattare foto della sua silhouette in micro bikini. Diletta Leotta e Loris Karius hanno scelto una meta da sogno per la loro prima vacanza insieme. Soprattutto, Diletta è in pausa dal seguire i pre e i post partite di campionato fino all'inizio del nuovo anno, perchè per un mese ci saranno i Mondiali in Qatar e, a seguire le vacanze di Natale.



L'amore fra Diletta Leotta e Loris Karius

Nessun dubbio Diletta Leotta e Loris Karius sono tra le nuove coppie d'oro del calcio più seguite. Sembrerebbe che a Londra, dove lui gioca nel Newcastel, sia scoppiato l'amore. Mentre è a Milano dove sono stati pizzicati dai paparazzi che hanno immortalatoil primo bacio. Diletta Leotta e Loris Karius vivono il loro amore alla luce del sole senza nascondersi.

Diletta Leotta e la fine della storia con il modello Giacomo Cavalli

Nel cuore di Diletta Leotta, prima di Loris Karius, c'è stato modello Giacomo Cavalli. Per diverso tempo hanno vissuto un amore segreto cercando di mantenere il silenzio sulla loro unione. Erano usciti ufficialmente allo scoperto a settembre in occasione del matrimonio del fratello di Diletta Leotta, Mirko Manola. Si sono presentati insieme alle nozze e hanno posato per le foto di famiglia mostrandosi per la prima volta come coppia. Ma poche settimane dopo il loro flirt era già ai titoli di coda.