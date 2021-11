Diletta Leotta, fidanzato attuale: foto del modello che le ha rubato il cuore

Diletta Leotta-Fabio Mancini, è nato l'amore?

Diletta Leotta fa battere i cuori di molti maschi italiani (e non solo) e, dopo la fine della storia con l'attore turco Can Yaman, in molti si chiedono se la bella conduttrice di Dazn è ancora single o ha già ritrovato l'amore. La risposta sembra essere arrivata la notte di Halloween, quando sarebbe stata vista in compagnia del suo nuovo fidanzato, il modello Fabio Mancini.





Diletta Leotta fidanzata con Fabio Mancini

La bella Diletta, infatti, ha diffuso suoi propri social le foto che la ritraevano in costume da Halloween, vestita in modo da rievocare la cattiva del film Maleficent, impersonata da Angelina Jolie. Quello che non ha postato, però, è che alla festa era accompagnata dalla sua nuova fiamma, il modello Fabio Mancini. Almeno è quanto sostengono diversi rumors riportati da Dagospia.





Fabio Mancini, chi è?

Fabio Mancini, nato in Germania da padre italiano e madre italo-indiana, è un supermodello, tra quelli italiani di maggior successo anche internazionale, visto che calca le passerelle da 11 anni, per Giorgio Armani e per Emporio Armani. Classe 1987, Secondo una statistica pubblicata da Models.com, Mancini dalla stagione 2017-18 è considerato fra i modelli più influenti sui social. Guarda la gallery per altre foto di Fabio Mancini e Diletta Leotta.