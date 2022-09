Diletta Leotta va a nozze, a Taormina per il matrimonio del fratello Mirko

Diletta Leotta fa da testimone, a Taormina, al fratello Mirko che ha sposato la sua fidanzata storica

La conduttrice Diletta Leotta ha passato il weekend nella spledida Taormina, per fare da testimone a suo fratello Mirko che ha sposato la fidanzata storica Irene Simeone. Per l'occasione Diletta ha sfoggiato un look elegante e sofisticato, che per una volta ha nascosto le due forme generose.

Tra tanti invitati vip, c'è ne uno speciale: il fidanzato di Diletta Leotta. La coppia ormai non si nasconte più, Diletta e il modello Giacomo Cavalli si sono mostrati a favore dei flash dei fotografi inviatati alla cerimonia e hanno pubblicato numerosi selfie.