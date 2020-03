Dolomiti Superski rispetta il programma di fine stagione

Facendo riferimento ad alcune notizie discordanti apparse in questi giorni su stampa e canali sociali, Dolomiti Superski desidera, con la presente, ribadire di voler mantenere fede al proprio impegno per mantenere aperti gli impianti a fune di tutte le aree, come da programma definito ad inizio stagione, salvo situazioni oggi imprevedibili. In tal senso, come riferisce il Presidente di Dolomiti Superski, dott. Sandro Lazzari “intendiamo salvaguardare l’immagine positiva che abbiamo costruito in tanti anni di lavoro e di valorizzare la dedizione e la passione di tante persone che lavorano giornalmente a far si che gli sciatori possano trovare un servizio di altissima qualità”.