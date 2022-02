Dove mangiare sul Lago di Como: nuove esperienze gastronomiche

Una passeggiata ombreggiata da cordoni di edera, rami intrecciati a cuore, cancellate rosse. Una passerella aerea che scorre sinuosa lungo la sponda orientale del lago di Como. Un giardino botanico di piante grasse e mediterranee, cactus, agavi, palme, cipressi. Siamo a Varenna, una delle località più romantiche del lago di Como, sicuramente la più romantica di questa riva orientale.

Dove i tramonti sono lunghi e rosati, persi tra le fenditure sottili dei monti e le sagome alte dei cipressi. Amatissima dal pubblico internazionale, che adora il fascino pittoresco dei nostri borghi in riva all’acqua, Varenna accoglie in due splendide strutture che appartengono al gruppo R Collection Hotels.

Il Gruppo R deriva il nome dalla famiglia Rocchi, imprenditori di Como, legatissimi al territorio, sia nella loro iniziale attività tessile, sia nell’attuale attività impegnata nell’hotellerie. Tra i fiori all’occhiello del gruppo R Collection sono sicuramente i due hotel di Varenna, l’Hotel Royal Victoria e la Villa Cipressi.

R COLLECTION HOTELS Villa Cipressi Varenna esterno e giardino



Di recente, nel quadro del costante impegno di crescita portato avanti dal Gruppo R Collection Hotels, si è aggiunta una attrazione in più. E’ arrivato a guidare la ristorazione dei due hotel il giovane chef Paolo Bullone, 34enne, già stella Michelin all’Agrodolce di Imperia.

"Ho preso servizio presso l'Hotel Royal Victoria e l’Hotel Villa Cipressi di Varenna il 24 gennaio 2022 – racconta lo chef – in tempo per poter aprire i battenti del Victoria Grill l'11 febbraio e successivamente il 4 aprile, quando partirà, sempre con la mia presenza, il ristorante Gourmet. Il ristorante Gourmet sarà vista lago e comporterà una particolare cura nel venire incontro alle richieste e alle aspettative di una clientela particolarmente raffinata, il Victoria Grill, con affaccio sulla piazzetta del bordo antico di Varenna, sarà più indirizzato a una clientela locale e/o di passaggio che ricerca sempre attenzione al dettaglio e novità culinarie. Due proposte che saranno diverse in termini di offerta gastronomica, ma sempre imperniata sui ‘classici’ della ristorazione italiana e con un menù che presenta un numero selezionato di piatti”.

VARENNA HOTEL VICTORIA, VELLUTATA PISELLI, FRITTELLA DI BACCALA, E YOGURTH ALL'OLIO EVO



Dunque la cucina di Paolo Bullone offrirà una varietà di proposte, imperniate sui “classici” della ristorazione italiana, e sulla scelta di materie prime di altissima qualità, dove saranno le stagioni a dettare le scelte, ma anche la straordinaria convivenza di lago e monti.

Con la valorizzazione, dunque, del pesce d'acqua dolce, e proposte di mare pensate prevalentemente per la clientela internazionale. Le creazioni di Paolo Bullone e della sua squadra saranno disponibili in forma più sofisticata presso il ristorante Royal Gourmet con la sua splendida veranda vista lago, in uno scenario importante e prestigioso, e in forma più easy presso il Victoria Grill, affacciato sulla piazzetta nel centro del borgo. Entrambi aperti sia agli ospiti dell’hotel, sia alla clientela esterna.

R COLLECTION HOTELS Royal Victoria Varenna esterno e piscina



Senza dimenticare tutta la banchettistica che ha il suo punto di forza nei romantici matrimoni, celebrati nella chiesa centrale di San Giorgio oppure, in forma civile, nella stessa Villa Cipressi. Location romantiche in un borgo romantico, i due hotel di Varenna offrono ad ogni angolo splendidi scorci fotografici.

Che sia il giardino sull’acqua, lo scenografico ingresso sul lago, il pontile privato dove sostano i cigni, i terrazzi e i loggiati delle magnifiche suites, le balaustre affacciate sul giardino botanico: ad ogni passo ci si ferma incantati per catturare in una foto la suggestione del paesaggio.

Non solo la primavera e l’estate con la loro ricchezza di fiori e colori, ma anche le stagioni più fredde offrono un fascino particolare. Più sottile e malinconico forse, ma ugualmente attraente. Così gli hotel diventano una magnifica meta per un weekend di fine inverno e inizio primavera.

VARENNA GIARDINO BOTANICO



L’Hotel Royal Victoria è un’antica dimora patrizia affacciata sul lago e trasformata in un hotel quattro stelle di grande charme ed eleganza, dove, nelle camere e suites affacciate sull’acqua o sulla piazzetta del romantico borgo antico, gli arredi storici creano una dimensione fiabesca.

Il nome deriva dalla Regina Vittoria di Inghilterra che, in visita a Varenna, qui soggiornò nel lontano 1838.

L’occasione della ricorrenza legata alla visita regale viene ricordata ogni anno, il 31 luglio, con una cena memorabile a buffet dolce e salato con spettacolo pirotecnico, servita in parte al Royal Victoria e in parte al Villa Cipressi, lungo lo splendido giardino sul lago.

Nell’Hotel Villa Cipressi si respira la storia.

Nella dimora ottocentesca, le preesistenze medievali, del Quattrocento e del Seicento, si integrano perfettamente in un progetto di ristrutturazione che è riuscito a valorizzare gli ambienti e le loro peculiarità: lampadari preziosi, mobili in legno intagliato di tradizione lariana, affreschi quattrocenteschi di intenso colore locale, ferri battuti, vetrate policrome. Inoltre, direttamente sul lago, si trova una struttura indipendente e particolarissima, che ospita due suite intime e suggestive, dove la pietra naturale è assoluta protagonista.

VARENNA HOTEL VICTORIA PONTILE



E gli ospiti delle due strutture apprezzeranno il privilegio di passeggiare liberamente nel Giardino Botanico, appartenente ai Grandi Giardini Italiani, terrazzato, che giunge fino al lago con un percorso su tre livelli.

Vero paesaggio dell’anima, dove l’eccezionale microclima consente ad agavi, cipressi e palme di crescere rigogliosi in una straordinaria biodiversità. Il lago può essere vissuto anche dalla piscina esterna e dalla piccola spiaggia lacustre che si trova davanti all’ingresso del Royal Victoria, mentre una Suite Spa completa in tutte le sue declinazioni è a disposizione degli ospiti dell’albergo su prenotazione e per momenti particolari di wellness experience.

Il pontile privato e la vicina stazione ferroviaria, oltre al transfer con auto privata dagli aeroporti sono i must che facilitano decisamente l’arrivo agli hotel.