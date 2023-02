Ecco chi vince il festival di Sanremo 2023. Le previsioni dei bookmakers

Sanremo 2023, ecco chi vince il festival secondo gli allibratori

Il vincitore di questo Sanremo 2023, secondo i bookmakers, a poco meno di una settimana dall'inizio della kermesse lo abbiamo già. Soprattutto, la macchina mediatica del festival della canzone italiana ha già iniziato a proporre curiosità e le folli richieste da parte degli artisti. La prima è proprio quella che riguarda Chiara Ferragni, che calcherà il palco del Teatro Ariston la prima serata a e la finalissima accanto ad Amadeus. Sembrerebbe che l'infulencer abbia chiesto un camerino vicino al palco, un numeroso staff che la supporti durante la preparazione dei suoi look incluso trucco e parrucco.

I media hanno iniziato a pubblicare foto e curiosità sul festival di Sanremo 2023

Tutto è pronto per questo festival di Sanremo 2023, il settimanale Chi dedica la sua copertina a tutta la squadra scelta da Amadeus per questa edizione.

In tutto, sul paco dell'Ariston, per questo Sanremo 2023 saliranno e canteranno 28 artisti e i bookmarkers si sono già scatenato a rilasciare le quote ufficiali.

Sanremo 2023, ecco le quotazioni dei bookmakers sulla classifica finale

Ecco gli allibratori della Sisal, dicono che a vincere la 73a edizione del festival della canzone italiana sarà Marco Mengoni. È del cantante romano la quotazione più bassa di tutti gli artisti in gara, fissata a 3: se si punta 10 euro su di lui, si vincono 30 euro. Seguono subito dopo Ultimo e Giorgia, entrambi dati a 3,50. Questo vuol dire che, con una puntata di 10 euro, è possibile incassare 35 euro.

Subito dopo, nella classifica c'è Lazza è dato a 8, mentre Elodie e Madame sono ferme a quota 11. Il duo composto dai cantautori siciliani Colapesce e Dimartino hanno una quotazione di 13. La giovane cantante Mara Sattei è data a 17 esattamente come Tananai, mentre Ariete si trova a quota 21.

Ancora, i cantanti: Levante, Gianluca Grignani e gli Articolo 31 la cui quotazione è di 26. Si scende nella classifica con i più giovani LDA, gIANMARIA e Olly che sono dati a 34, esattamente come i Coma Cosa e Modà. I bookmakers hanno fatto sprofondare a 51 Rosa Chemical, Colla Zio e Mr Rain.

Gli scommettitori sconsigliano di puntare su Leo Gassman e Paola e Chiara dati a 67, così come Anna Oxa, Shari e Sethu che sono fermi addirittura a 100. A chiudere la classifica sono infine il giovanissimo Will ed il gruppo Cugini di Campagna entrambi dati a 201.