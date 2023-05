Elena Boschi testimonial della linea di creme anti-age del compagno Berruti

La doppia vita di Giulio Berruti, da attore a cosmetologo: "Maria Elena usa le mie creme, pensavano avesse fatto il lifting"

Non solo attore, Giulio Berruti debutta nel mondo della cosmetologia. Dopo una laurea in odontoiatria, il compagno di Maria Elena Boschi lancia la sua linea di creme anti-age pensata per le pelli sensibili, dall'etichetta "Dottor G". Soprattutto, a testare i prodotti è proprio la capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati.

Dopo un lungo studio di principi attivi e prodotti, Giulio Berruti ha rivelato al settimanale Chi: "Faccio l’attore, ma ho studiato in odontoiatria e ho due specializzazioni in Ortognatodonzia ed Estetica del sorriso. Sono dieci anni che faccio le formule di questa linea speciale di creme naturali dove conta solo la sostanza". La linea di creme è al 100% italiana, certificata e testata da una équipe medica di altissimo livello, con la collaborazione dell’Università cosmetologica di Ferrara.

