Il matrimonio è salvo: baci appassionati tra Boschi e Berruti - FOTO

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti scacciano le voci della crisi, il matrimonio è salvo

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti scacciano le voci di una possibile rottura. La coppia è stata sorpresa unita più che mai a Santa Marinella. Le prove che scacciano la crisi sono fornite dal settimanale Diva e Donna, che li ha sorpresi proprio mentre si baciavano.

Ad attendere la deputata ed ex ministra e l'attore, c'è il fratello Gianluca Berruti, colonnello della Guardia di Finanza, in compagnia di tre bambini profughi, arrivatai dall'Ucraina. I piccoli sono stati accolti nella casa al mare della famiglia Berruti temporaneamente, dove si trovano in vacanza anche il padre, il chirurgo oculista Giuseppe Berruti e la madre Francesca Reggiani.