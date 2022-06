Maria Elena Boschi con nuovo look incanta al Salone del Mobile (senza Berruti)

Al Salone del Mobile Maria Elena Boschi lascia tutti senza fiato, grande assente il suo fidanzato

In occasione del Salone del Mobile 2022, Maria Elena Boschi con il suo look da working girl ha catturato l’attenzione degli addetti ai lavori. Alcuni scatti della giornata la Boschi li ha postati sul suo profilo Instagram, dove la vediamo indossare giacca, top e pantalone bianco (con risvoltino), scarpe nude e cintura: un outfit abbastanza classico ed elegante. L’outfit business casual non è passato inosservato e numerose persone si sono fermate per scattare una foto insieme.

Grande assente il fidanzato Giulio Berruti, che proprio nel 2019 era al suo fianco tanto che aveva partecipato a uno deglieventi più ambiti del Fuori Salone, il party di Toilet Paper, e a seguire c’era in previsione una cena dell’artista Maurizio Cattelan in una location d’eccezione, ovvero la Triennale. Per quell’occasione, aveva sfoggiato un look decisamente diverso: molto più rock, un vestito nero con un giubbino di pelle.

La presenza di Maria Elena Boschi ha contribuito a sostenere un’importante iniziativa legata al Made in Italy. A tal proposito ha commentato: “L’Italia torna protagonista internazionale con il #Salonedelmobile2022. Milano ricca di eventi e di nuovo piena di persone. Molto ottimismo delle nostre aziende, nonostante le incertezze dei prossimi mesi. Il lavoro serio e la qualità dei prodotti premiano. I dati positivi del nostro Paese”. Un messaggio motivazionale e importante, perché un evento simile, di certo, chiama a sé migliaia di visitatori da ogni parte del mondo, rilanciando l’economia.

