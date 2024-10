Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro: "Uniti contro il tumore al pancreas, ma la chemio è dura. Il nostro un amore grandissimo"

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro a Verissimo: "La chemioterapia è dura. Il nostro è stato un grandissimo amore"

Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno partecipato in collegamento all'ultima puntata di Verissimo. L'attrice con il supporto del compagno sta lottando contro un tumore al pancreas che sembra non lasciare comunque troppe speranze. "Grazie Silvia perché mi sei sempre vicina anche fuori dal programma e oggi c'è anche Massimo e mi avete dato una grande gioia. Il nostro è stato un grandissimo amore", ha detto Giorgi rivolgersi alla conduttrice Silvia Toffanin.

"Essere accanto a Eleonora è bello, - ha aggiunto Ciavarro - è una gioia perché è da tanto che non sono in televisione. All'inizio, quando mi ha detto che avrebbe voluto condividere la sua battaglia contro il tumore con tutti, io non ero molto d'accordo ma poi ho capito che ha fatto la cosa giusta perché in tanti mi dicono che stanno traendo molto coraggio da lei".

Eleonora Giorgi ha poi raccontato le ultime tappe della sua battaglia contro il cancro: "A Verona, c'è una nuova frontiera della ricerca proprio sul tumore al pancreas, lì fanno delle mappe genetiche, è una cura sperimentale ma già accettato e pubblicato, spero di entrare in questo programma di cure. Intanto, procedo con la mia chemio che è davvero durissima ma tanto tanto, questa notte sono stata male, con nausea e la nebbia in testa, ma adesso sono qui e combatto. Non posso lasciare il mio nipotino Gabriele. La mia priorità assoluta è vivere al meglio quello che mi rimane da vivere, - continua l'attrice - circondata dall'amore dei miei affetti. In questo periodo, sto ricevendo tantissimo affetto e mi arrivano mille segnali, le persone sono carinissime. Bisogna sempre guardare il lato bello della cosa, mica era immortale prima! Cioè a un certo momento tutti ce ne dobbiamo andare".

Alla conclusione del loro intervento Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro hanno raccontato il loro rapporto sentimentale: "A parte l'amore, noi abbiamo sempre provato un senso di 'fratellanza' l'uno per l'altra. È stata una relazione che ha dato tanto a entrambi. Perché è finita? Perché lui voleva andare sull'isola di Lampedusa e da solo ce l'ha anche fatta. Io a Massimo gli voglio un bene dell'anima, cioè lui è importantissimo nella mia vita, non ci siamo sentiti per un periodo, però, ci siamo ritrovati più forti di prima, con tante affinità. Paolo, ora che ci vede più insieme, è felice e rincuorato ed è anche diventato molto più uomo di prima, lo vedo forte".