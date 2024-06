Elettra Lamborghini senza freni: "Stare con la patata al vento è una goduria"

Elettra Lamborghini al podcast di Diletta Leotta: "Una vera goduria stare sempre con la patata al vento"

Si sa che Elettra Lamborghini non ha esattamente troppi peli sulla lingua e lo ha dimostrato anche fin troppo nell'ultima puntata della seconda stagione del podcast Mamma Dilettante di Diletta Leotta. La cantante, ospite della conduttrice di DAZN, ha parlato della sua visione del matrimonio condividendo alcuni dettagli del rapporto con Afrojack. "Io non è che ne ho visti tanti di… piselli, non so come dire, - ha raccontato Elettra - perché ho conosciuto Nick a 24 anni, mi sono sposata a 26 e da subito ho cercato di capire se lui potesse essere la persona giusta per me. Fin dall’inizio ho cercato di capire se questa persona poteva essere interessante per il mio futuro e sono stata chiara con lui, gli dissi che se mi avesse baciata la prima sera, non ci saremmo più visti né sentiti. Volevo fare le cose per bene da subito, sono tradizionalista da questo punto di vista".

Durante la conversazione Elettra Lamborghini è caduta sul tema del naturismo e lì la cantante si è lasciata andare a una confessione bollente: "Io e Nick siamo come Adamo ed Eva! Una vera goduria stare sempre con la patata al vento".

"Nei tempi della scuola avevo il mio diario segreto, però scrivevo tante cavolate. - continua Elettra Lamborghini parlando del rapporto con il suo corpo - Facevo la lista di quelli che avevo baciato, pochi, però poi i miei ormoni sono impazziti verso i 12 anni e mi sono cresciute le tette, mio padre e mia madre non sapevano come dirmi che dovevo mettere il "Reggitreno". Sì, io lo chiamo così, perché nel mio caso parliamo di un vagone. Le ragazze penso che non vogliono mai metterselo anche se, guardando le ragazze di oggi, mi vien da pensare che siano contentissime di metterselo. Io stavo benissimo senza le mie tette, per me è stato proprio un trauma".