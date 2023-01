Elisabetta Gregoraci mozzafiato. In Kenya con un costume glitterato total gold

Elisabetta Gregoraci in Kenya per le vacanze di Natale, ha trascorso la vigilia a Cortina

Elisabetta Gregoraci, che era in Kenya per le vacanze di Natale, ha sfoggiato un look da spiaggia scintillante, glamour e all'insegna della sensualità, che di sicuro detterà le regole dei trend dell'estate 2023: un costume intero glitterato color oro e micro shorts.

Prima della vigilia di Natale Gregoraci ha trascorso un fine settimana a Cortina, dove si è fatta notare per gli stivali da yeti, e poi è volata in Kenya con la famiglia al completo, insieme al figlio Nathan Falco e alla sorella Marzia, accompagnata da marito e figlie.





La famiglia ha trascorso le vacanze nel resort di lusso dell'ex marito Flavio Briatore, spaziando tra minidress rosso fuoco e micro bikini colorati.

Il costume che ha indossato è intero, scollato, ha le spalline sottili ed è ricoperto di glitter effetto degradé in total gold. Ha completato il look con gli occhiali da sole a forma di cuore Saint Laurent, e con un paio di shorts in denim micro e con gli orli sfrangiati a vita bassissima e sgambati.