Elite 5, tutto sulla quinta stagione: data di uscita, cast e trama

Elite 5: quando uscirà la quinta stagione? Come sarà la trama? E il cast?

Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sono passati pochi giorni dall'arrivo su Netflix dei nuovi episodi della serie spagnola targata Carlos Montero e Darío Madrona. Una stagione numero quattro, composta da ben otto episodi, ricca di colpi di scena e nuovi arrivi. Ma il pubblico, impaziente, pensa già a un possibile seguito: quando uscirà la stagione numero cinque? Come sarà? Chi se ne andrà? Chi resterà?

Elite 5: la trama e il cast

Innanzitutto se Netflix da una parte ha ufficializzato, lo scorso febbraio, il rinnovo per una quinta stagione del teen drama più popolare del momento, dall'altra su trama e cast (di ufficiale) si sa ancora ben poco. Ciò che è certo è questo: la serie avrà come sfondo (ancora) la scuola d'elite di Las Encinas a Madrid e come protagonisti gli studenti del liceo. Tra i quali Itzian Escamilla, Omar Ayuso è Omar, Claudia Salas, Georgina Amorós. Ma anche Carla Díaz, Martina Cariddi, Manu Rios, Pol Granch, Diego Martín e André Velencoso.

Elite 5: data di uscita

E le prossime riprese della serie Netflix Elite 5 quando saranno? Seppur ancora senza date certe, sappiamo che inizieranno a marzo. Quindi, a ragion di logica, i nuovi episodi potranno essere svelati al pubblico tra la primavera e l'estate del 2022.