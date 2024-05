Elodie, la profonda scollatura a V incanta il Festival di Cannes 2024. FOTO

Elodie, fisico mozzafiato al Festival di Cannes. Guarda le foto

A illuminare il red carpet finale di questa edizione del Festival di Cannes ci ha pensato Elodie, l'affascinante cantante e attrice romana. Con la sua presenza magnetica, ha catturato l'attenzione di tutti indossando un abito a colonna straordinario, caratterizzato da una profonda scollatura a V.

Elodie al Festival di Cannes



Questo capo mozzafiato era decorato con un intricato motivo a catena, ricoperto di scintillanti cristalli e perline, un vero e proprio capolavoro di sartoria. La creazione, realizzata su misura da Atelier Versace, trae ispirazione dalla collezione Autunno-Inverno 1994 della maison e si distingue per il corpetto nude che completa l'insieme.

L’outfit scelto per la Croisette non è solo un abito, ma una dichiarazione di stile che scrive un nuovo capitolo nell’immaginario fashion di Elodie. Con questo look, la cantante dimostra ancora una volta la sua predilezione per la sperimentazione con silhouette audaci, sempre in bilico tra femminilità e sensualità. Il suo guardaroba riflette un'abile combinazione di grandi maison di moda e brand emergenti, confermando il suo status di icona di stile contemporanea.