Emily Ratajkowski bollente a Parigi: ecco chi è la sua nuova fiamma- FOTO

Emily Ratajkowski beccata a Parigi insieme a Stéphane Bak. Ecco chi è la sua nuova fiamma

Potrebbe esserci un nuovo amore nel cuore di Emily Ratajkowski, beccata a Parigi insieme all'attore Stéphane Bak. Non si è trattato, però, di un semplice avvistamento, considerando le foto e i video pubblicati in esclusiva dal Daily Mail, che li ritraggono mentre si baciano appassionatamente.

Emily Ratajkowski e Stephane Bak



Non è la prima volta che alla modella viene attribuita una nuova storia dopo il divorzio dal marito Sebastian Bear-McClard, nel 2022, da cui ha avuto un figlio, Sylvester. In questi ultimi anni l'abbiamo vista avvicinarsi a Eric André, DJ Orzio Rispo ed Harry Styles. Storie vere o presunte che Emily non si è mai preoccupata di confermare o smentire, ribadendo la sua più totale libertà sacrosanta in amore. Ventisette anni contro i 32 di Emily, Stéphane Bak è molto conosciuto nel suo paese, diventato famoso già nel 2012, appena sedicenne, quando venne eletto «Il comico più giovane di Francia».

Emily Ratajkowski bacia Stephane Bak



Franco-congolese, Bak è stato espulso dalla scuola pubblica giovanissimo, ad appena 14 anni, e successivamente ha iniziato la sua carriera comica, esibendosi in spettacoli di cabaret in piccoli club di Parigi. Di qui, i primi ruoli al cinema, come ad esempio nel film Asteroid City di Wes Anderson, dove recita accanto a Scarlett Johansson e Tom Hanks. Di recente è arrivato anche il debutto come testimonial pubblicitario. Non è chiaro quando e come abbia conosciuto Emily Ratajkowski, che per ora nulla lascia trapelare, specie sui social dove è sempre molto attiva. Anche lui, per ora, preferisce tenere per sé i sentimenti. Tanto addosso hanno già gli occhi del gossip… .

