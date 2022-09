Emily Ratajkowski e Brad Pitt sono la nuova coppia di Hollywood. FOTO

Emily Ratajkowski e Brad Pitt, secondo il gossip, sono la nuova coppia di Hollywood

A Hollywood è nata una nuova coppia: Emily Ratajkowski e Brad Pitt, secondo il mondo del gossip, si stanno frequentando in gran segreto dal mese di agosto. Così dopo la notizia della relazione fra Gigi Hadid e Leonardo Di Caprio, il binomio modella attore sembra ben funzionare.



I siti americani di gossip (Ok! Magazine e TMZ) costengono che Emily Ratajkowski e Brad Pitt hanno iniziato a flirtare da agosto ed è stato l'attore a fare la prima mossa: "Lui le ha chiesto di uscire e lei ha risposto di sì. Emily ha sempre pensato che Brad fosse carino, in più cosa aveva da perdere?", ha raccontato l'insider riferendosi alla recente rottura tra la top model e il marito Sebastian Bear-McClard, dal quale sta attualmente divorziando dopo aver scoperto un tradimento.



Per quanto riguarda invece Brad Pitt (lanciatosi di recente nel mondo della scultura e della skincare), l’attore sta ancora affrontando il divorzio da Angelina Jolie, con la quale sta dibattendo in tribunale per la divisione dei beni comuni, così come per l'affido dei figli.