Emma Stone, svelato il segreto dell'attrice star di La La Land. FOTO-VIDEO

Emma Stone in dolce attesa: paparazzata con il pancione (GUARDA IL VIDEO)

Bebè in arrivo per Emma Stone, 32 anni, l'attrice premio Oscar è incinta: aspetta il primo figlio dal marito Dave McCary, 35. La gravidanza è già in fase avanzata, come confermano le foto scattate all’attrice protagonista del film La La Land mentre sfoggia il pancione a passeggio per Los Angeles con un'amica.

Emma Stone incinta: da La La Land al primo figlio dal marito Dave McCary. FOTO

Emma Stone indossa leggins nera e maglietta nera, cappellino e mascherina. Una sportiva tenuta pre-maman per la futura mamma che si accarezza dolcemente il pancione mentre cammina a passo spedito, come mostrano le foto pubblicate dal Daily Mail (GUARDA LE IMMAGINI).

Emma Stone nei mesi scorsi avrebbe sposato in segreto il comico Dave McCary, autore e comico del Saturday Night Live, a cui è legata dal 2017. La coppia è riservatissima e non ha mai confermato la notizia. La pagina Instagram dell'attrice non contiene indizi della gravidanza, ma di un figlio in arrivo si era parlato già la scorso settembre, quando Emma Stone è stata fotografata assieme a McCary con indosso una salopette che sembrava voler celare la pancia già presente.

EXCLUSIVE: Emma Stone is spotted lovingly cradling her large belly on a walk in LA https://t.co/0OG6VBhWr4 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 5, 2021

CHI E' EMMA STONE

Emma Stone, nata Emily Patricia Jean Stone (Scottsdale, 6 novembre 1988), è un'attrice statunitense. Nel 2017 ha vinto l'Oscar alla miglior attrice per la sua interpretazione nel film La La Land, mentre nel 2015 e nel 2019 è stata candidata all'Oscar alla miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione rispettivamente nel film Birdman e ne La favorita. Acclamata dalla critica per la sua interpretazione nei panni di Mia Dolan nel pluripremiato film musicale La La Land, oltre al premio Oscar ha vinto anche la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del cinema di Venezia, il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale, lo Screen Actors Guild Award per la migliore attrice cinematografica e il BAFTA alla migliore attrice protagonista.

CHI E' DAVE McCARY

David Lee McCary (nato il 2 luglio 1985) è un comico, scrittore e regista americano. Dal 2013 al 2019 è stato direttore del segmento per Saturday Night Live.