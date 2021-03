Enrico Brignano, chi è l'ex moglie Bianca Pazzaglia

Brignano e Pazzaglia: ecco chi è l'ex moglie del presentatore

La relazione tra il presentatore e comico Enrico Brignano e la ballerina professionista Bianca Pazzaglia è giunta al capolinea ormai da un pezzo. Dopo la separazione con Enrico, Bianca non ha rilasciato molte dichiarazioni sulla sua vita privata. In uno dei suoi rari interventi ha detto: “Non è andata bene. Prima credevo che uno potesse compiere le vendette in casa, oggi penso che servano affinità, interesse, innamoramento quotidiano.” Bianca è stata protagonista di molti programmi importanti tra cui Panariello Show e il Festivalbar, e oggi oltre a essere una ballerina di professione, è una appassionata di pilates.

Brignano ora sta con Flora Canto

Flora Canto è stata definita da Brignano “una seconda occasione che Dio mi ha dato”. Incontrata sul lungomare di Sabaudia, è stato subito colpo di fulmine. Con lei ha anche una figlia, Martina, e presto pare arriverà un secondo figlio. Flora ha iniziato la sua carriera nel programma “Uomini e donne” di Maria de Filippi, dove ha conosciuto prima di fidanzarsi con Brignano l’ex concorrente del Grande Fratello Filippo Bisciglia. Ha recitato in Don Matteo, condotto Fast and Furios su La7, Telethon, “Supercinema, Oscar dei porti e altri programmi. Ha fatto la testimonial per campagne pubblicitarie di diversi marchi come H&M, Miss Bikini, Eklè. Al grande pubblico è nota per la partecipazione al Tale e Quale Show di Carlo Conti.