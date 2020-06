Estate 2020, ricomincia la movida: cene sotto le stelle e...

Di Francesca Lovatelli Caetani

L'estate 2020 è finalmente iniziata. Lentamente, a volte ancora timidamente, i locali e le spiagge si stanno popolando con tutti coloro che, in questo periodo difficile hanno voglia e bisogno di rilassarsi. Seguendo le regole che tutti conosciamo, è possibile divertirsi e passare momenti che ricreino lo spirito. Il divertimento è parte integrante della filiera del turismo, anche se molti non sembrano ricordarlo. "Il valore dei soli locali in cui si balla in Italia ammonta a 4 miliardi di euro. Sono circa tremila i locali, che danno lavoro a ben 50mila persone", racconta Maurizio Pasca del SILB. "Inoltre spesso si scelgono le destinazioni turistiche proprio per l'offerta di divertimento che offrono, non solo per i ristoranti e la natura", conclude. Pasca, salentino, che gestisce tra gli altri il Quattro Colonne a Santa Maria al Bagno (Nardò - LE).

E che divertimento sarà, quello dell'estate 2020? Uno dei format vincenti sembra essere quello della cena sotto le stelle. A Milano il luogo perfetto è senz'altro Just Cavalli, meeting point deluxe sotto la Torre Branca. Aperto a pranzo, all'aperitivo, a cena e per un dopocena ricco di charme, è un giardino perfetto per far tardi con gli amici, con stile, senza rinunciare ad esclusività e 'coccole' che fanno bene al cuore. I cocktail dei barman, da scegliere nella nuova cocktail list e i piatti preparati dallo chef Fabio Francone regalano emozioni che non si dimenticano, per cene openair sotto le stelle nella cornice del Parco Sempione, ai piedi della Torre Branca in un magnifico garden nuova versione estate 2020, circondato da piante secolari o con vista sul museo della Triennale.Il 18 Giugno Just Cavalli ha riaperto le sue porte e tra le novità, si possono degustare il sushi, le pizze gourmet, piccoli snacks, shisha. Just Cavalli aderisce alle restrizioni del governo, garantendo il distanziamento sociale e rafforzando le misure precauzionali di salute-la direzione consiglia di non esitate a parlare con un membro del team per maggiori dettagli.

L'ultimo weekend di giugno, a Vicenza riapre anche Villa Bonin, da vivere tutto d'un fiato dall'aperitivo a notte fonda, sotto le stelle, con "Under the Stars". "L’attesa è ufficialmente finita. Vogliamo vedervi sorridere e regalarvi nuove emozioni!", spiega lo staff, che come sempre mette sul palco grandi professionisti dello show e della musica come Luca B., Thorn, Andrea Bozzi, Aryfashion e tanti altri.

Altri luoghi di tendenza sono la Versilia e Riviera Romagnola. In console all'esclusivo Twiga,meeting point da non perdere tra Forte dei Marmi e Marina di Pietrasanta c'è sempre o quasi Ben Dj,giramondo del mixer che ha appena pubblicato due nuove versioni della sua "Good Life". Sulla costa adriatica, alla Villa delle Rose, che propone la serata Arena, invece spesso arriva Samuele Sartini, specializzato in house. Sartini sa sempre come sorprendere come succede nel suo retouch di in “Get Down”, brano che Jonk & Spook hanno pubblicato sulla sua SJS Records. Poco più a Nord, proprio in spiaggia, a Cervia, i piatti ed il sound giusto sono quelli del White Beach di Cervia, dove al mixer spesso arriva Mitch B.,tra i pochi artisti capaci di mettere insieme house e chill out, ovvero ritmo e relax.

Un giro d'Italia tra relax e notti da vivere non può non passare in quest'estate 2020 dai Golden Beach di Albisola (SV). Le prime serate hanno già preso vita con grande successo e la stagione tra fine giugno e settembre farà divertire un bel po' di turisti e non solo.

Il centro Sudrisponde con tanti spazi, in zone in cui da sempre è possibile mettere insieme cibo, musica e panorami da sogno. In Sardegnasono da non perdere Sandro Murru Kortezman tra il Lazzaretto di Cagliari e all'American Beach di Capoterra Marina (CA)."Il sound è perfetto per far divertire pubblico d'ogni età e il successo è davvero notevole", racconta. La Puglia risponde, con le tante proposte di Musicaeparole, la prima organizzazione a ripartire con tante serate in città diverse. A Gallipoli,nel weekend, l'accoppiata vincente è Soqquadro per la cena e Praja con super dj come Federico Scavo.Ogni domenica pomeriggio invece il rito dell'aperitivo si vive soprattutto a ritmo di house al Kabana, uno spazio d'eccellenza che regala visioni mozzafiato sul tramonto di Baia Verde.