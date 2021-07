Estate 2021 all'insegna della musica. Dalla Sardegna alla Sicilia: le mete top

Non è l'estate perfetta. Ma almeno in vacanza o nel weekend, viverla con gli amici, fino all'alba, in luoghi che rilassano, è possibile. Anzi è davvero consigliato. Perché rilassarsi, in pandemia, è sempre possibile. E allora, ecco qualche bella proposta in giro per l'Italia, per non lasciarsi sopraffare dai brutti pensieri.

Una buona idea è godersi il sound di dj producer sempre molto attivo e solare come Mitch B., che per l'estate 2021 gioca in casa, in Riviera Romagnola. In console il suo stile è sempre personale, riconoscibile tra mille, e, in base alla situazione, riesce sempre a spaziare (infatti è protagonista anche in ambito chill out). Le situazioni d'eccellenza in cui è coinvolto sono diverse: dal venerdì del White Beach a Cervia al Byblos di Riccione ogni sabato, passando per il martedì Art Dinner al Donna Rosa 38, a Marina di Ravenna. Tra ritmo e melodia si fa sentire in giro anche il suo nuovo singolo il cui titolo è "Turn the Beat Around".

Sempre sul versante house segnaliamo la rassegna ideata dal dj producer romano Gabry Venus, voce di riferimento a Radio Globo ed artista conosciuto nel mondo per il suo sound. Si chiama "SALE... la Musica!" e va in scena al Sale – Fish and Spirits di Fiumicino. Ogni weekend ottima musica, con dj d'eccezione, pesce fresco e cocktail d'eccezione, a due passi dalla Capitale.

Sempre energico è anche il mood degli MFX2, ossia Marco Fratty e Marco Flash, entrambi bergamaschi. Con un occhio al passato più glorioso, sono stati protagonisti della primavera 2021 con una cover di successo dell'eterna "Good Times". Ora tocca a "Saving Your Lovin'", che è un pezzo house ritmato e ricco di suggestioni. Va fortissimo su YouTube e i risultati, un po' come per il singolo precedente, giorno dopo giorno fioccano.

E ancora, il bresciano Nicola Veneziani, reduce da un dj set di rilievo al Capitolium di Brixia Romana, per la prima volta diventato il set per un evento musicale, punta sulla tech house. Ha appena pubblicato "Astra", un EP dal sapore introspettivo. Le quattro tracce hanno i nomi di stelle ed un ritmo irresistibile. Il lavoro è ispirato, appunto, dai momenti di isolamento relativi alle zone rosse e ai lockdown recenti.

In decisa ascesa è anche la carriera di Deitz, il vincitore del MINI Meets Music Contest 2020. Si è appena esibito stage galleggiante del MINI presents Water World Music Festival, con artisti di livello assoluto come Coez e Bob Sinclar e Salmo. Sospeso tra melodia ed elettronica, Deitz ha un grande talento, ma è proprio grazie a Meet Music che questo talento sta facendo conoscere. La nuova edizione della manifestazione è in programma il 7 e l'8 settembre 2021 e cerca due nuovi protagonisti della scena musicale: un producer e una songwriter, che abbiano tra i 18 e i 25 anni.

L'estate può essere più rilassante ascoltando musica sospesa tra i diversi generi, come "Story i stu pianeta" di Melus Kaye, un brano a cui ha partecipato anche Annarita. "La mia musica la definisco Unica, Ballabile, Per tutti. Il rock fa parte di me", ammette l'artista calabrese, che su YouTube ha pubblicato, per questo brano, un video davvero particolare. Decisamente un bel volano per la nostra immaginazione, tra giganti, fanciulle, galeoni, mare e ruscelli.

Chiudiamo con tre spazi, due in Sardegna e uno in Sicilia, in cui potersi ricreare, sempre a ritmo di musica. Al Vesper Beach, a Capriccioli, in Costa Smeralda, ogni domenica va in scena Woodoo, uno dei format più intensi e colorati interpretati dai performer di Circo Nero Italia, professionisti dell’intrattenimento in grado di stupire ed emozionare ogni notte. Lo stile degli show proposti da Duccio Cantini è decisamente sofisticato. E niente viene lasciato al caso, dai costumi alle coreografie.

Da segnalare, in Sardegna, anche Fino Beach a Cala Sassari, hot spot perfetto per giornate e serate deluxe sul mare, con proposte food & drink all'altezza della situazione. La stessa squadra del Fino ha preso da poco in mano le redini del YC Fino Garden, a Porto Rotondo. In questi spazi cockatail e 'bites' sono sempre di livello assoluto. Si occupano della musica Andrea Gambardella e, ovviamente, l'art director Nello Simioli, uno che è sempre di casa tra Ibiza, Miami e Saint Tropez, oltre che nella sua Campania.

All'insegna della qualità assoluta è pure la proposta di Domina Zagarella Sicily, resort per vacanze al mare deluxe e soprattutto location da cui si gode un panorama che tocca il cuore. Si trova a Santa Flavia, non lontano da Palermo. E propone, anche a chi non è ospite della struttura, dinner show, spettacoli comici e presentazioni di libri di artisti molto amati dal pubblico. Tra gli altri, l'eclettico Giovanni Ciacci, la bellissima Justine Mattera, Claudia Peroni e tanti altri. Tra gli spettacoli uno dei più apprezzati mette insieme le performance di eccellenti cantanti d'opera.