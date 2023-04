Estate 2023: bikini, costumi interi o... Elettra Lamborghini lancia il trend

Bikini o costumi interi, estate 2023: i trend che scalderanno le spiagge italiane

Per l'estate del 2023 in spiaggia quale sarà la moda prevalente? La linea l'ha detta da tempo Elettra Lamborghini che nelle sua vacanze di Capodanno a Dubai ha mostrato un modello originale: costume griffato della Gucci Love Parade.

Si tratta di un intero monospalla, maxi oblò sul fianco che lascia scoperte pancia e schiena. Cut-out sull'ombelico per renderere il costume intero più sexy e audace, con fascia superiore che lancia l'underboob. La Twerking Queen ha regalato un'idea trendy con sei-sette mesi di anticipo sull'estate.

Qualche idea per seguire la moda che verrà? Ce ne sono di ogni genere e prezzo. Per fare qualche esempio, il brand Cult Gaia di Los Angeles ha sviluppato alcune collezioni minimal che sono in vendita su Net-a-porter.com oppure su Farfetch.com (prezzi da 100 euro fino a 250, modelli variegati e disponibili per ogni taglia).

Free Society ha creato costumi cut on con scollo e spalline regolabili con prezzi da 50 euro. Mentre alcuni interessanti modelli di Zara partono da 30 euro. Per chi vuole investire sui costumi cut out, da Loius Vuitton (ne propone alcuni mini che costano 400 euro) a Louisa Bailou (stile nature da 360 euro) hanno proposte interessanti...