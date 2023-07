Estate 2023, vacanze per la comunità Lgbtq+: le mete estive più gay-friendly

Estate 2023, le vacanze più gettonate dalla comunità queer

Le vacanze estive si avvicinano e per alcuni sono già iniziate, ma per il 75% della comunità Lgbtq+ si concentreranno tra agosto e settembre, il 59% del campione considerato rimarrà in Italia, di cui il 40% opterà per destinazioni all’insegna del relax e del benessere. Complessivamente il 35% unirà le vacanze a eventi culturali e alla visita di città d’arte e solo il 18% farà una vacanza all’insegna del divertimento fra locali e movida notturna. Lo rivela il sondaggio condotto da Gayly Planet - blog di viaggio di riferimento per la comunità queer italiana – sulle mete di viaggio per l’estate 2023, a cui hanno partecipato 1334 persone della comunità arcobaleno.

Fra le regioni più visitate in estate dalle persone della comunità Lgbtq+ italiana in testa troviamo Puglia (15%), Sicilia (14%) ed Emilia-Romagna (12%) da visitare magari in concomitanza con un evento LGBTQ+ (28%), con il proprio partner (40%) oppure in solitaria (26%).

Due terzi delle persone che hanno preso parte al sondaggio predilige i bed&breakfast, case vacanze o strutture similari (62%) preferendo questa tipologia di alloggio ai classici hotel.

Lgbtq+, le mete più gay-friendly

Per quanto riguarda le destinazioni preferite dell’estate Gallipoli è in testa alla classifica (24.5%) seguita da Torre del Lago (16%), mete classiche del turismo LGBTQ+ friendly estivo, e Noto (9%). Bene anche città come Milano (7%), Rimini (6%) e Bologna (4%).