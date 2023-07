Fashion week, volgarità in passerella: così scompare la società occidentale

Berlino Fashion Week 2023, in passerella sfila ... la volgarità. Ira sui social

Tra i marchi che si sono fatti notare alla Berlino Fashion Week 2023 per la loro irriverenza anche l'azienda tedesca Namilia. La scelta di far sfilare una modella completamente nuda con solo uno slip nero con appeso un crocifisso non è passata inosservata agli utenti più attenti della rete.

Maurizio (@capitano_ri) scrive: “Ecco perché la società occidentale scomparirà senza neppure dover combattere”. Pensiero condiviso dalla maggior parte degli utenti, che su Twitter scatenano la loro indignazione. Claudio Centa (@ClaudioCenta1) per esempio scrive: “Se dico che una cosa del genere mi fa schifo, c’è qualche buon credente, più bravo dei comuni mortali, ai quali appartengo, che mi bacchetta dicendo che giudico gli altri. Ma sia ben chiaro: schifo allo stato puro.

La moda provoca e gli utenti s'indignano. Chissà chi ha davvero oltrepassato il “limite”.