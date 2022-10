Fedez compie 33 anni: festa con Chiara Ferragni. GALLERY

Fedez compie 33 anni: la festa con Chiara Ferragni

Il cantante Fedez, al secolo Federico Lucia, ha compiuto ieri 15 ottobre 33 anni. Fastosi festeggiamenti insieme alla moglie, l'influencer Chiara Ferragni, e i due figli Leone e Vittoria. Le celebrazioni sono state equamente divise tra l'hotel Principe di Savoia di Milano, da sempre meta d'elezione per i due influencer; e l'hotel Auberge de la Maison di Courmayeur.

Fedez inizia la carriera musicale nei primi Anni 2000 ma ottiene il vero successo nel 2016 con la collaborazione con J-Ax con brani come Vorrei ma non posto. È giudice per X Factor, ha partecipato a Celebrity Hunted: Caccia all'uomo (2020) e The Ferragnez (2021) e conduce LOL - Chi ride è fuori.