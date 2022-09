Smania di tattoo: Fedez mentre si tatua la schiena, il sedere e la gamba mangia lasagne e insalata

Dopo aver brindato con la sua Chiara Ferragni, in quel di Portofino, per festeggiare l'anniversario di matrimonio, Fedez si concede un pomeriggio 'pazzerello' con il suo tatuatore. Così dopo aver spedito la prole in giro con i nonni, il rapper iniza a documentare le tutte le fasi (via Instagram) dell'opera in cantiere sul suo corpo.

Fedez sottolinea 'era da un po' che non mi tatuavo', ora dalla sua schiena passando per il lato sinistro del sedere e giù scendendo lungo la coscia è in cantiere un impegnativo (sia per la realizzazione che dolore) tatuaggio.

I ben informati hanno già notato che ad opera compiuta, sarà un messaggio per i suoi figli. Mentre i più attenti del web hanno visto che il rapper mangia durante la sessione un pasto leggero per la sua dieta: una lasagna e un'insalata. Insomma per chi ha seguito le puntate precedenti relative alla sua alimentazione post intervento, ora attende i commenti dei leoni da tastiera.