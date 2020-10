Finlandia, "La Premier è troppo scollata". Esplode la polemica sui social

La premier finlandese Sanna Marin ha creato scandalo nel suo Paese per un servizio fotografico su "Trendi", un magazine femminile .Trucco naturale - si legge sul Messaggero -, occhi blu piantati dritti nella camera, al collo un magnifico monile vintage di Kalevala, addosso un blazer nero damascato e sotto: niente. Il che significa semplicemente una scollatura profonda, ma senza nessuna nudità debordante. Ma pur sempre una scollatura di prima ministra 34enne. Perfino nella moderna Finlandia, dove al governo i ministri donna sono 12 su 19, il corpo femminile continua a nutrire le chiacchiere: «indecente», «inappropriato», «perché non pensa a governare invece di fare la modella» hanno commentato sotto la foto della premier pubblicata sul sito instagram della rivista.

A rispondere per Marin - prosegue il Messaggero - sono state centinaia di finlandesi (quasi tutte donne, ma si è distinto anche qualche uomo) che hanno occupato i social con selfie di scollature più o meno profonde e sbandierando l'hashtag di sostegno #Imwithsanna, «io sto con Sanna», la nostra premier, che si veste come le pare e la cui credibilità non si misura dai centimetri del girocollo.