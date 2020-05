Fitness casalingo e food delivery, i suggerimenti per salvare la linea

Coronavirus, fitness casalingo e food delivery. Total Work out e pizza o GAG e una fetta di torta?

Instagram e il web in genere ci propone qualsiasi tipo di allenamento per mantenerci in forma ma in queste giornate casalinghe anche i più pigri hanno cercato la tipologia di esercizi più adatti alle proprie esigenze e capacità per consumare qualche caloria e mantenere le articolazioni attive. Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, ha chiesto a Maria Luisa Valente @AllYouCanFit, personal trainer e insegnante di fitness, molto popolare su Instagram, di segnalare i migliori abbinamenti tra cibo e tipologia di allenamento perchè una delle motivazioni più gettonate per fare fatica, oltre alla forma e alla salute, è trovare valide motivazioni per concedersi i propri cibi preferiti! Tra sushi, pizza, gnocchi e poke scoprite gli abbinamenti perfetti per rendere il fitness in streaming su instagram un piacere anche a tavola.

Cardio & Tone

Vorresti mangiare un mercantile di sushi per paura che una semplice barca possa non soddisfare la tua voglia? Per evitare di annegare in un mare di sensi di colpa allenati con una seduta di cardio & tone e te la caverai a gonfie vele.

Tonificazione

Gli gnocchi al pomodoro sembrano così morbidi. Lo sai? che sono perfetti due ore prima di un allenamento di tonificazione? Gli gnocchi saranno anche morbidi ma i tuoi muscoli diventeranno super tonici.

Total Body Workout

Hai già deciso che stasera ordinerai una bella pizza con mozzarella filante? Preparati all’evento con la grinta che solo un’ora di Total Body Workout può regalarti e dopo… gnam!

Yoga

Una bowl con i fagioli di soia può rivelarsi un interessante momento di mindful eating oltre che di recupero dopo una sessione di yoga. Inspira, espira e mastica. Ogni piccolo edamame può rivelarsi fonte di grande consapevolezza e connessione tra il tuo stomaco e le tue emozioni.

Danza hawaiana

Ti sembra un caso che il pokè abbia le stesse origini delle sinuose danze hawaiane? A me no! Quindi goditi il tuo gustosissimo piatto e concediti un’ora di movimento sulle note delle musiche esotiche delle Hawaii.

HIIT

Un hamburger può essere la giusta ricompensa dopo un pomeriggio di HIIT. 30 minuti di lavoro ad altissima intensità e 30 minuti di goduria per gustare il tuo panino.

GAG

Hai voglia di un dolce ma non ti va affatto di sentirti in colpa? Srotola il tappetino, accendi la musica e concediti 30 intensi minuti di GAG. Subito dopo l’ultimo squat ordina la tua bontà senza pensarci troppo.

Pilates

L’avocado toast è come il Pilates, tutti ne parlano, tutti pensano di sapere di cosa si tratta ma poi in pochi lo hanno davvero provato. Concediti due grandi novità: 1h di pilates per migliorare allungamento e stabilità e dopo un avotoast per nutrire il corpo e la mente in modo equilibrato.

Zumba

Sei mai stato ad una lezione di Zumba? Le musiche sulle quali si balla sono perfette per scatenarsi, sudare,bruciare calore e godersi dopo un piatto di sushi al mango. Immergiti in questa esperienza alleggerito dai sensi di colpi grazie alle divertenti movenze della zumba.

Body Flow

Body Flow è come un’insalatona, Puoi farlo leggero o puoi farlo intenso. Puoi farlo durare 15, 30 o più minuti, è un mix di stretching e tonificazione che ho pensato per allietare le persone recluse durante la quarantena. L’insalatona è così, puoi farla ricca o leggera e puoi mixare tutti gli ingredienti che vuoi in base all’appetito che hai. Potresti addirittura istituire il giorno del salad flow.

Maria Luisa Valente - Biografia

Maria Luisa, personal trainer, consulente di nutrizione sportiva, insegnante di fitness funzionale ed insegnante di matwork e reformer pilates. Il mio blog Allyoucanfit nasce qualche anno fa dalla mia passione per il fitness e dalla mia voglia di trasmettere piccoli trucchi per aiutare a creare il proprio stile di vita all’insegna del benessere.

Un benessere che nasce prima di tutto dalle nostre tavole, mi sento di consigliare a chiunque voglia restare o ritrovare la propria forma fisica di non escludere nessun nutriente dalla propria alimentazione; carboidrati, proteine, grassi e fibre devono essere presenti in ogni pasto, non ci sono alimenti che fanno ingrassare e alimenti che fanno dimagrire, serve solo una buona dose di consapevolezza e organizzazione.

Per questo motivo vi suggerisco di programmare: programmate i vostri pasti prima ancora di fare la spesa così sarete certe di avere il pieno controllo del vostro benessere.