Fragiacomo sponsorizza la mostra di Jim Marshal

Fragiacomo porta in Italia il documentario e la mostra dedicata al fotografo Jim Marshall. In occasione dei 10 anni dalla scomparsa dell’artista statunitense, il Gruppo ha scelto di divenire sponsor dei due eventi volti a celebrare la sua vita e l’opera indimenticata attraverso una retrospettiva che raccoglie alcuni dei suoi scatti più famosi, e indaga il rapporto contraddittorio con la sua stessa vita, spesso emulativa di quella delle grandi star del rock che ha ritratto. Contraddittorio come potrebbe sembrare il legame tra l’animo ribelle di Jim Marshall e lo stile formale di Fragiacomo, legati invece a doppio filo da un concetto comune: l’essenza timeless.

Senza tempo. Come le leggende della musica mondiale che Jim Marshall ha ritratto nelle sue fotografie tra gli anni '60 e '70, come Neil Young, Janis Joplin, Bob Dylan, Jim Morrison, Led Zeppelin, The Beatles, passando per i backstage di eventi musicali impressi nella storia come quello di Woodstock. Senza Tempo. Come l’eleganza Made in Italy che distingue Fragiacomo dal 1956, nella creazione di calzature fatte a mano per uomo e donna realizzate con i tessuti più pregiati dai maestri artigiani in Veneto e Lombardia.





Il documentario Show Me The Picture: The story of Jim Marshall è arrivato nelle sale italiane per un evento cinematografico il 2, 3 e 4 marzo in collaborazione con Zenit Distribution, mentre la mostra, attualmente in scena al Royal Albert Hall di Londra, sarà allestita all’interno dello spazio FC - Facciamo cose in zona città Studi a Milano fino al 29 marzo, per poi volare a New York per un’altra tappa della retrospettiva.

In occasione dell’inaugurazione della mostra in Italia, Fragiacomo ha scelto di celebrare l’evento con un vernissage, alla presenza dei rappresentanti dell’azienda coinvolti nel progetto. All’interno dello spazio, a ogni opera sarà affiancato un modello dell’archivio o delle ultime collezioni Fragiacomo più rappresentativo del concetto di timeless