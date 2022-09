Francesco Totti festeggia il compleanno con Noemi Bocchi, i figlie e gli amici

Francesco Totti ha festeggiato il suo 46esimo compleanno con Noemi Bocchi, i figli e gli amici

Francesco Totti, ieri 27 settembre, ha spento 46 candeline. Per l'ex capitano della Roma è stato il primo compleanno festeggiato senza Ilary Blasi, ma con la nuova compagna Noemi Bocchi. Una festa riservata che, però, ha fatto più clamore di quella dei suoi 40 anni festeggiati in grande stile al Catello di Tor crescenza, visto lo svilupparsi della separazione tra lui e la conduttrice.



Francesco Totti è arrivato al ristorante, poco fuori Roma, quasi defilato e secondo il Messaggero, alla cena a base di pesce erano presenti i suoi amici stretti figli, Cristian e Chanel. Soprattutto dopo aver spento le candeline davanti a tutti i presenti ha baciato la sua Noemi Bocchi.

La coppia cerca sempre di depistare curiosi e paparazzi, che dallo scorso luglio cercano in tutti i modi di pizzicarli insieme e magari proprio mentre sono in atteggiamenti intimi, ma ancora nessuno è riuscito nell'impresa, nonostante da tempo circoli in rete la foto sospetta, un fake, di un bacio fra Francesco Totti e Noemi Bocchi.