Francesco Totti, l'accordo con Ilary è possibile ma "mi costerà un sacco"

La soluzione della querelle con Ilary avrà un prezzo alto, prevede l'ex capitano della Roma, ma è ottimista

Francesco Totti e Ilary Blasi sono vicini a raggiungere un accordo per la separazione. L'ex capitano della Roma avrebbe detto "Mi costerà un sacco, ma si sistemerà tutto" chiacchierando nello spogliatoio, dopo la partita di calcio a 8 tra la Totti Weese e la Roma, secondo quanto riporta il Corriere della Sera.

Gli avvocati di entrambi stanno lavorando per trovare una soluzione che eviti la separazione giudiziale e l'ex calciatore sembra disposto a scendere a compromessi.

Francesco Totti e la sua nuova vita

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno preso casa insieme a Villa Clara, a Roma e hanno fatto anche il loro debutto come coppia sul red carpet a Dubai. Inoltre, sono trapelate indiscrezioni riguardo a un investimento in Turchia dell'ex capitano della Roma. Insomma, sembra che Er pupone voglia ritrovare serenità e stabilità e mettere un punto al passato.

Ilary Blasi tra le braccia di Bastian

D'altra parte anche Ilary Blasi sembra ormai arrivata a un punto di svolta. Le foto pubblicate dal settimanale Chi che la ritraggono tra le braccia dell'imprenditore tedesco Bastian non lasciano spazio a dubbi. Hanno trascorso un weekend in un hotel di lusso da 1600 euro a notte a Zurigo e si sono salutati con un bacio focoso all'aeroporto.

E i figli?

Intanto gli avvocati sono al lavoro per trovare un accordo soddisfacente per tutte le parti. Non c'è solo il nodo dei Rolex da sciogliere, c'è un impero economico e immobiliare da dividere. Ma soprattutto, ci sono i fligli. Isabel, la più piccola, sembra serena con Noemi Bocchi e anche con la bimba di lei ha un buon rapporto. Chanel, la secondogenita, è lanciata nella sua carriera da tiktoker e non risparmia frecciatine a chi la critica per la sua passione per la chirurgia estetica. Cristian, il più grande, si gode la storia d'amore con la 18enne Melissa Monti.