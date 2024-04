Fuorisalone 2024: "Don Papa Experience Lab" al Bobino di Milano

Portatore di racconti, il rum Don Papa esprime la profonda connessione tra materia, natura e cultura sprigionando in ogni sorso il ruolo “consapevole” dell’uomo. Impossibile non essere al Fuorisalone 2024.

Così dal 16 al 18 aprile «Don Papa Experience Lab» apre le sue porte al pubblico del Fuorisalone presso il BOBINO in Piazzale Genova 4 a Milano.

«Don Papa Experience Lab»

Più di una esperienza, più di un laboratorio. «Don Papa Experience Lab» un luogo sinestetico dove materia e natura dialogano, una “jungle” dove vivere ed esplorare la cultura del rum e del design, un’oasi dove lasciarsi avvolgere dal potere della natura fatta di suoni e odori, un’esposizione con i pezzi creati da Rippotai, la start up di home decor eco-sostenibile, e la nuova opera “Save Planet Earth” creata per l’occasione da TVBOY, artista urbano fra i più celebrati e riconoscibili.

Il programma

Alle 16 si aprono le porte: inizia l’immersione in un’esperienza multisensoriale. Potrete acquistare le bottiglie della gamma di Don Papa, ammirando l’opera di TV BOY, scoprendo i complementi d’arredo firmati Rippotai, e prendendo respiro accompagnati dai suoni della natura e da profumi ad alto potere evocativo quali vaniglia, arancia, legno in tutte le sue variazioni dal teak al sandalo.

Alle 18 inizia il “Sensory Tasting Don Papa Rum” per scoprire le sfumature sensoriali di Don Papa. Occhi bendati, palato attivato e tatto sollecitato per una degustazione unica. Tra le proposte The Darker Don, l’inedito cocktail creato per celebrare il Fuorisalone. Le degustazioni saranno organizzate in piccoli gruppi.

A partire dalle 21 cambio di scenografia: parte l’esuberante ‘Masskara Party’, un tuffo in un regno immaginifico e animato da fantastiche creature ispirato all’iconico Masskara Festival, la festa in Maschera straripante di fantasia che si tiene a Bacolod capitale dell’isola di negros nelle Filippine. Protagonista? Don Papa Masskara. Solo chi si iscriverà su eventbrite al link potrà ricevere gratuitamente un mini cocktail.

Rippotai: complementi d’arredo ecosostenibili per lo spazio MateriaNatura di Don Papa

Rippotai è la start-up innovativa Società Benefit di home decor eco-sostenibile, fondata nel 2019 con la volontà di fare impresa in modo etico, inclusivo e responsabile. Per Don Papa ha curato l’allestimento dell’oasi, tutto realizzato in materiale sostenibile, ecologico e certificato. Le sedute e i tavoli sono realizzati in cartone FSC® con sistemi ad incastro senza uso di colle. Le personalizzazioni e le grafiche ispirate al mondo Don Papa sono state stampate con inchiostri Greenguard Voc Free.Da provare oltre che da ammirare il SOUNDPOTAI, il pouf musicale che connettendosi via Bluetooth diffonde il suono grazie alle vibrazioni del cartone, trasformando l’ascolto in un’esperienza multisensoriale inclusiva. rippotai.it

“Save Planet Earth” di TVBOY“

Save Planet Earth” è la risposta di TVBOY alla chiamata di Don Papa. Infaticabile artista urbano e mente creativa capace di stupire e stimolare la riflessione, sottolinea la drammaticità del tema secondo i codici che più gli appartengono: tratti artistici, colori, tecniche visceralmente connesse a visioni prospettiche sui grandi temi di oggi.E’ nata così un’opera provocatoria e figurativa che trae forza dall’assunto che ciò che ci dovrebbe definire è la nostra coscienza. La giungla lussureggiante solitamente associata a Don Papa si è drammaticamente ritirata. Ridotta al minimo affida la propria richiesta di aiuto alle scimmie Don Papa che armate di pennelli e colore si fanno portavoce di un messaggio che è allo stesso tempo una condanna.Racconta TVBOY “Della storia di Don Papa, del suo ispiratore Don Isio e di Sugarlandia, mi hanno colpito soprattutto i riferimenti iconografici, ispirati ai tropici e alla foresta tropicale. In questo ambiente ho immaginato allora delle scimmie-artiste, che ci portano un avvertimento, un messaggio di preservazione dell’ambiente e della sua flora e fauna. Il messaggio “Save Planet Earth” é scritto sul muro, in un’opera in tecnica mista su tela, realizzata con acrilici e spray, tipica della street art.”